США рассекретили данные о своем ядерном арсенале

В ядерном арсенале США по состоянию на 30 сентября прошлого года насчитывалось 5113 боеголовок.

Об этом объявил Пентагон, впервые раскрыв данные, которые до сих пор относились к разряду государственной тайны.

Этот шаг был приурочен к открывшейся в штаб-квартире ООН обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Как подчеркнула в своем выступлении на форуме госсекретарь Хиллари Клинтон, «начиная с сегодняшнего дня, США будут предавать гласности количество боеголовок в своем ядерном арсенале и количество боеголовок, которые демонтировали с 1991 года».

Как отметил Пентагон, «по сравнению с концом 1967 финансового года, когда США располагали 31 255 зарядами, нынешний арсенал сократился на 84%. В сравнении с уровнем конца 1989 года, когда пала Берлинская стена, количество боеголовок уменьшилось более чем на 75%». «С 1994 по 2009 финансовый год США демонтировали 8748 ядерных боеголовок, — указывается в распространенной справке. — Еще несколько тысяч боеголовок ожидают на складах демонтажа. Количество нестратегических ядерных боеголовок сократилось с 30 сентября 1991 года по 30 сентября 2009 года примерно на 90%».

Американские независимые эксперты сразу отметили, что ожидали от администрации большего: в справке Пентагона не уточняется, сколько боеголовок включено в разряд резервных, сколько хранится на складах в ожидании демонтажа, сколько имеется тактических ядерных бомб, пишет БЕЛТА.