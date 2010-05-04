Президенту римского футбольного клуба «Лацио» послали пулю

Президенту «Лацио» Клаудио Лотито послали письмо со смертельными угрозами.

В конверт также была вложена крупнокалиберная пуля. Лотито получил это письмо перед матчем чемпионата Италии с миланским «Интером», который состоялся 2 мая.

По словам Лотито, в письме говорилось: «если вы не обыграете «Интер», ты умрешь».

После матча с «Интером», который завершился победой миланцев со счетом 0:2, ряд экспертов отметил, что многие игроки «Лацио» не старались сделать всё для победы. В итальянских СМИ высказываются мнения о том, что «Лацио» мог проиграть намеренно, чтобы не дать римской «Роме» выиграть чемпионат Италии.

После победы над «Лацио» «Интер» укрепил лидерство в первенстве страны. За два тура до конца чемпионата Италии миланцы лидируют с отрывом в два очка от «Ромы», пишет Lenta.ru.