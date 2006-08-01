Об алкоголизме и наркомании в полный голос

Количество любителей острых ощущений и горячительных напитков растет. Каждый год эта цифра увеличивается на семь процентов. На 1 июля этого года зарегистрировано 262 тысячи больных алкогольной или наркологической зависимостью.

5 лет назад эта цифра достигала двухсот тысяч. Такая статистика в какой-то мере условна, так как доподлинно не известно, сколько людей пьют или <колятся>, закрывшись в четырех стенах. Все популярнее становится мода на алкоголь у подростков и женщин.

Наркологи цитируют слова философов: мы познали лягушек, но не познали себя. Министерство здравоохранения предупреждает и предлагает заменить в школах уроки ботаники на уроки о здоровом образе жизни.

Выбрать жизнь на иголках или нет - в силе только сам человек. Жаль, что становится он невидимым борцом невидимого фронта, где зарабатываются деньги на его слабостях.