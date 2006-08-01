Прямой эфир

Об алкоголизме и наркомании в полный голос

01 августа 2006 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Количество любителей острых ощущений и горячительных напитков растет. Каждый год эта цифра увеличивается на семь процентов. На 1 июля этого года зарегистрировано 262 тысячи больных алкогольной или наркологической зависимостью.

5 лет назад эта цифра достигала двухсот тысяч. Такая статистика в какой-то мере условна, так как доподлинно не известно, сколько людей пьют или <колятся>,  закрывшись в четырех стенах. Все популярнее становится мода на алкоголь у подростков и женщин.
Наркологи цитируют слова философов: мы познали лягушек, но не познали себя. Министерство здравоохранения предупреждает и предлагает заменить в школах уроки ботаники на уроки о здоровом образе жизни.

Выбрать жизнь на иголках или нет - в силе только сам человек. Жаль, что становится он невидимым борцом невидимого фронта, где зарабатываются деньги на его слабостях.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 августа 2006 11:41

Флот ОСВОДа пополнится 48 новыми спасательными лодками

01 августа 2006 11:40

Москва и Минск стали ближе. На два с половиной часа

01 августа 2006 08:05

С 1 августа и до конца лета в Минске закрываются несколько трамвайных маршрутов