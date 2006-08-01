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Не все школы столицы готовы к новому учебному году

01 августа 2006 08:05
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До конца летних каникул остался месяц, а период подготовки к учебному сезону в некоторых столичных школах затянулся. 31 июля на традиционной планерке в Мингорисполкоме речь шла почти о каждой, где работы еще не окончены. Сейчас там, в срочном порядке благоустраивают территорию, утепляют фасады зданий.

К 1 сентября все  должно быть готово.  Но есть в Минске школы, где начало занятий, и вовсе под вопросом. Косметической отделкой в них не обойтись. Таким  учреждениям нужен капитальный ремонт.

:Ремонт в средней школе № 125 по ул. Жудро поистине капитальный.  Сложно представить,  как в само здание попадают рабочие, и практически невозможно предположить, как проникают в него сами педагоги. Между тем, к моменту приезда съемочной группы СТВ и генеральный подрядчик, и директор школы - были на месте. Не 2, а 22 месяца нужно на такой ремонт, говорит генподрядчик. 30-летнюю школу не ремонтировать приходится, а буквально, отстраивать заново.
Капитально ремонтировать школу начали еще зимой. Думали обновить школьные помещения, не прерывая учебный процесс. Менять пришлось все:  туалеты, коммуникации, и даже вентиляционные шахты.

К тому, что в школа в процессе вечного ремонта, ее директор Татьяна Берестевич уже привыкла. С тех пор, как два года назад женщина возглавила это  учреждение, ей приходится осваивать еще одну профессию: строителя-проектировщика. В конце учебного года, она предупредила детей и родителей:  ремонт может затянуться. И не ошиблась.

Новую столовую, современный спортзал и оснащенные по всем требованиям  кабинеты - все это строители планируют сдать уже через три месяца. Говорят, будет здорово. Правда, тысячи ученикам все это время придется провести в соседних  школах.

# общество

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