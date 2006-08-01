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Флот ОСВОДа пополнится 48 новыми спасательными лодками

01 августа 2006 11:41
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Для спасателей купят новое водолазное снаряжение - костюмы и аппараты. Станции и посты переоборудуют, катера реконструируют.

Сотрудники ОСВОДа за  прошедшую неделю спасли на водоемах страны более 100 человек,  28, увы,   утонули... Причина - купание в незнакомых местах и в нетрезвом состоянии.

Тем временем,  мест для купания становится все меньше. В "черном" списке уже 74 водоема. Больше всего запрещенных водоемов в Минской области - 33.  На Брестщине - их на десять меньше. В Витебской области под запретом оказались десять рек и озер, в Гомельской -  шесть, в Могилевской - два, и  лишь один водоем в Гродненской.

Основные причины загрязнения - кишечная палочка, возбудители заболеваний, пятна минеральных масел на поверхности воды и скопление других примесей. В купальный сезон исследование водоемов проводится в среднем один раз в неделю. Если два раза подряд результаты анализа воды неудовлетворительные - госсаннадзор выносит запрет на купание.

# общество

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