Флот ОСВОДа пополнится 48 новыми спасательными лодками

Для спасателей купят новое водолазное снаряжение - костюмы и аппараты. Станции и посты переоборудуют, катера реконструируют.

Сотрудники ОСВОДа за прошедшую неделю спасли на водоемах страны более 100 человек, 28, увы, утонули... Причина - купание в незнакомых местах и в нетрезвом состоянии.

Тем временем, мест для купания становится все меньше. В "черном" списке уже 74 водоема. Больше всего запрещенных водоемов в Минской области - 33. На Брестщине - их на десять меньше. В Витебской области под запретом оказались десять рек и озер, в Гомельской - шесть, в Могилевской - два, и лишь один водоем в Гродненской.

Основные причины загрязнения - кишечная палочка, возбудители заболеваний, пятна минеральных масел на поверхности воды и скопление других примесей. В купальный сезон исследование водоемов проводится в среднем один раз в неделю. Если два раза подряд результаты анализа воды неудовлетворительные - госсаннадзор выносит запрет на купание.