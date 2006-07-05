О пенсионном обеспечении в странах СНГ

5-6 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит заседание экспертной группы по доработке Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Необходимость выработки изменений и дополнений к соглашению о пенсионном обеспечении обусловлено наличием существенных расхождений национальных законодательств стран СНГ в этой сфере, что затрудняет реализацию соглашения в существующей редакции на всем пространстве Содружества.

С 1992 года в законодательствах Республик на постсоветском пространстве произошло немало изменений, которые напрямую касаются интересов людей, вышедших на пенсию - будь то по возрасту, инвалидности или другим категориям.

Экспертная группа, которая должна выработать изменения и дополнения к этому основательно устаревшему Соглашению начала работу с того, что председательствующий заседания начальник отдела Министерства труда и социальной защиты Украины Сергей Пучков и эксперты выразили недоумение по поводу отсутствия представителей Беларуси, Молдовы, Казахстана и Узбекистана. У каждой из этих республик есть немало предложений, которые они вносили на обсуждение. Тем не менее, было решено продолжить обсуждение.

Специалисты в области социальной защиты интересов граждан обещают одно - будет сделано все, чтобы люди, честно заработавшие свои пенсии и положенные им по законодательству их стран льготы, не пострадали в результате смены постоянного места жительства.