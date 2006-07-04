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<Беркут> очистит водоемы Минска

04 июля 2006 14:28
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Из-за жаркой погоды минские водоёмы стали сильно зарастать. Для их очистки будет закуплен второй самоходный комплекс немецкого производства по уборке водной растительности <Беркут>, сообщили в управлении коммунального хозяйства Мингорисполкома. До 15 июля будут убраны водоросли на Цнянском водохранилище и Комсомольском озере. Затем - на остальных водоемах. В настоящее время ведутся проектные работы по реконструкции парка Победы, которая предусматривает очистку от донного ила Комсомольского озера.
# общество

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