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Фасады зданий столицы требуют немедленного макияжа

04 июля 2006 14:27
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Столичные коммунальщики разрабатывают трехлетнюю программу ремонта фасадов зданий. В июле она должна быть рассмотрена городскими властями. И если документ одобрят, то уже в августе специалисты приступят к их реставрации. Сначала это будут здания на центральных улицах и в историческом центре Минска.

:У прохожих по улице Интернациональной вызывает недоумение дом № 9. Два верхних этажа - выкрашены,  а первый  имеет  неприглядный вид - по стенам трещины, краска осыпалась. Жильцы,   чьи квартиры находятся в этом доме, решили выяснить:  в чем же дело?  Почему коммунальщики  <разделили>   здание. Оказалось, все просто:  первый этаж  принадлежит  другому собственнику - обществу <Мiнская спадчына>.
 
 Это не единственное здание в столице, фасад  которого требует обновления. Специальная программа реставрации  таких  строений коммунальщиками уже разработана. Последнее  слово - за архитекторами и финансистами.

Одновременно   идет разработка и  пятилетней программы по тепловой  реабилитации зданий. Это не значит, что  одевать  в шубу  будут   все дома старой постройки. Однако там, где  действительно это необходимо - коммунальщики обещают приложить максимум усилий.

Есть на что надеться и жильцам дома №9 по улице Интернациональной. У помещений  первого этажа сменился арендатор. Возможно,  на фасад здания, наконец, обратят внимание.

# общество

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