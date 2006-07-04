Фасады зданий столицы требуют немедленного макияжа

Столичные коммунальщики разрабатывают трехлетнюю программу ремонта фасадов зданий. В июле она должна быть рассмотрена городскими властями. И если документ одобрят, то уже в августе специалисты приступят к их реставрации. Сначала это будут здания на центральных улицах и в историческом центре Минска.

:У прохожих по улице Интернациональной вызывает недоумение дом № 9. Два верхних этажа - выкрашены, а первый имеет неприглядный вид - по стенам трещины, краска осыпалась. Жильцы, чьи квартиры находятся в этом доме, решили выяснить: в чем же дело? Почему коммунальщики <разделили> здание. Оказалось, все просто: первый этаж принадлежит другому собственнику - обществу <Мiнская спадчына>.



Это не единственное здание в столице, фасад которого требует обновления. Специальная программа реставрации таких строений коммунальщиками уже разработана. Последнее слово - за архитекторами и финансистами.

Одновременно идет разработка и пятилетней программы по тепловой реабилитации зданий. Это не значит, что одевать в шубу будут все дома старой постройки. Однако там, где действительно это необходимо - коммунальщики обещают приложить максимум усилий.

Есть на что надеться и жильцам дома №9 по улице Интернациональной. У помещений первого этажа сменился арендатор. Возможно, на фасад здания, наконец, обратят внимание.