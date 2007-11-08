Новые испытания для начинающих водителей

До конца года планируется принять документ по изменению порядка организации сдачи экзамена на право вождения. Поправки будут способствовать повышению, прежде всего, практических навыков в реальных условиях. В частности, предлагается отменить сдачу экзамена на учебной площадке, оставив только эстакаду, а вместо этого до 20 минут времени отвести на проверку будущих водителей в условиях городского потока. Именно такая практика существует в ряде европейских стран, в том числе в Англии.