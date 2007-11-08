В Беларуси на этой неделе завершится уборка свеклы

Первыми работы закончили хозяйства Гродненской и Могилевской областей.

В Брестском регионе осталось убрать 0,3%, в Минской - около 1%. В целом, госзаказ по свекле в этом году может быть увеличен до 3 миллионов 205 тысяч тонн. Соответствующее предложение направлено в правительство. Нынешний госзаказ - 3 миллиона 110 тысяч тонн. В счет государственных нужд поставлено 98% к плану.

Первыми с выполнением госзаказа справились хозяйства Брестской и Гродненской областей: они перевыполнили задание более чем на 10%. Несколько отстают Минская и Могилевская области.

Причина в том, что некоторые посевы попали под засуху, и урожайность получилась ниже, хотя базовая сахаристость была достигнута. Из свеклы нового урожая уже произведено почти 240 тысяч тонн сахара. В прошлом году на аналогичную дату было 143 тысячи тонн.

