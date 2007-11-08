Сегодня состоялась пресс-конференция Митрополита Тадеуша Кондрусевича

Архиепископ приветствует возможное подписание соглашения о взаимопонимании между Беларусью и Ватиканом. "Если бы Беларусь подписала подобный документ, она бы вышла на новый уровень в Европе", - заявил сегодня на пресс-конференции Тадеуш Кондрусевич. Архиепископ сообщил, что "вернулся в Беларусь с великой радостью и новыми надеждами" и намерен продолжить работу, которую начал в стране более 16 лет назад. Тадеуш Кондрусевич подтвердил готовность и к сотрудничеству с православной церковью.