Новостройка на улице Грушевской в Минске уходит под воду

«Вот так и живем» – разводят руками жители новостройки и уже по праву называют себя людьми на болоте.

На первый взгляд – та еще крепость: рвы да рвы – вокруг да около. Вот только обороняться 17 дому по улице Грушевской приходиться от просчетов проектировщиков. В подвалах – хоть вплавь, в квартирах – плесень и грибок.

Житель дома:

– В квартире сырость. За счет этого, могут быть и аллергии, и все что угодно.

Чтобы жилое здание не превратилось в архитектурный «Титаник», спасают, кто может и как может. Правда, докопаться до сути удается не всегда.

Рабочий:

– Мне кажется, надо было поднимать подвал выше на фундаменте просто-напросто, если здесь болото, вода стоит.

Татьяна Кибалко, корреспондент СТВ:

– Сейчас реально исправить положение?

Рабочий:

– Я думаю, вода будет уходить за счет щебня. Как бы фильтроваться и уходить в землю будет.