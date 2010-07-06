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Новостройка на улице Грушевской в Минске уходит под воду

06 июля 2010 14:54
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«Вот так и живем» – разводят руками жители новостройки и уже по праву называют себя людьми на болоте.

На первый взгляд – та еще крепость: рвы да рвы – вокруг да около. Вот только обороняться 17 дому по улице Грушевской приходиться от просчетов проектировщиков. В подвалах – хоть вплавь, в квартирах – плесень и грибок.

Житель дома:
– В квартире сырость. За счет этого, могут быть и аллергии, и все что угодно.

Чтобы жилое здание не превратилось в архитектурный «Титаник», спасают, кто может и как может. Правда, докопаться до сути удается не всегда.

Рабочий:
– Мне кажется, надо было поднимать подвал выше на фундаменте просто-напросто, если здесь болото, вода стоит.
Татьяна Кибалко, корреспондент СТВ:
– Сейчас реально исправить положение?
Рабочий:
– Я думаю, вода будет уходить за счет щебня. Как бы фильтроваться и уходить в землю будет.

# общество # Фотофакт

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