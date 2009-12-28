В расчетно-справочном центре №3 расплатиться за газ, свет и воду с плакатов призывает Дед Мороз на пару с тигром.

Полсотни минских улиц не выдержали гололёдной атаки

Последствия руководство города поручило устранить за последние предновогодние деньки. Сегодня в Мингорисполкоме вспоминали скользкие темы и разбирались с их последствиями. Оказалось, что тротуары гораздо менее податливы в плане противогололёдной обработки, нежели проезжая асфальтовая часть дорог. В связи с этим в городе решили не частить с декоративной плиткой и чаще использовать песчано-соляную смесь.

Хроника пикирующих падений

Около 400 человек за последние 4 дня обратились к врачам столицы по поводу различных так называемых «гололедных» травм. Переломы и вывихи в основном получили люди среднего и пожилого возраста. Единственное, что пока с облегчением констатируют медики: на «свежих» рентгеновских снимках почти нет изображений детских суставов. Хотя вторая травмоопасная возрастная категория — это дети 7-14 лет. Температурное потепление умерило двигательную активность детворы на каникулах и сделало невозможным катание на санках и лыжах. Ну, а взрослым в преддверии наступающих праздников врачи еще раз напоминают: устойчивости способствует не только удобная обувь.

Новогодний креатив от ЖЭСов

В расчетно-справочном центре №3 расплатиться за газ, свет и воду с плакатов призывает Дед Мороз на пару с тигром. Угрожающие рисунки не без доли юмора – творения кисти дочери одной из сотрудниц. Изобразительная стратегия оказалась довольно действенной. Силами искусства еще больше людей встретят новый год без долгов.

Билеты на новогодние экспрессы расходятся в режиме нон-стоп

Путёвки на выходные хоть и не горящие, но в руках кассиров горят. Едут кто куда. Чтобы последняя электричка не сбежала во время «Ч», наученные горьким опытом минчане места в плацкартах и купе бронируют заранее. Вокзал пока не атакуют, но уже осаждают. Железнодорожники же обещают — увезут всех. На самые популярные направления дадут дополнительные составы.

Предпраздничная суета переместилась на дороги

Ни метра без экипажа, ни минуты без движения. На подъездах к столичным супер- и гипермаркетам водители разъезжаются с трудом. Едва ли не встречаются в ДТП колонны машин с вереницами потребительских корзин. На стоянках вакантного места днем с огнем не сыскать.

Пока одни автомобилисты отстаивают свои очереди, другие берут штурмом торговые залы. С прилавков сметают ингредиенты новогоднего стола, сувениры и подарки.

Умеренный климат стал нормой для пернатых

Истинные патриоты не отправились в эмиграцию. Белорусские водоемы для гусей-лебедей, судя по всему, оказались берлогой куда теплее южных акваторий. Водохранилище Криница, к примеру, превратилось в апартаменты для полутысячной стаи птиц. И если для них холод не тетка, то голодовку перелетные точно не объявляли. Поэтому наши гостинцы им точно пришлись по вкусу.

Взял удочку – попал на крючок ОСВОДа

Ежедневно сотрудники спасательных станций патрулируют водоёмы. Специалисты оценивают обстановку на льду – толщину покрова, самочувствие рыбаков, изменения погоды. Там, где лёд тоньше, оставляют предупреждающую табличку. Помимо этого, каждому рыбаку подробно рассказывают, как не словить на рыбалке большие неприятности. Водолазы тоже не дают спуску – регулярно спускаются в ледяную воду, отрабатывают чрезвычайные ситуации в специальной тренировочной проруби.

Профилактика пошла на пользу статистике. За сезон подлёдной рыбалки гораздо меньше утонувших, чем в прошлом году.

Таким увидели этот день корреспонденты, а чем он запомнился минчанам – в традиционном опросе.