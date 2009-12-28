На смену нашумевшим бандам Морозова и Пожарника пришли молодые преступники

В Гомеле окончено следствие по делу очередной организованной преступной группы.

Чёрный BMW, кожаная куртка, мобильный телефон. Всё по классике жанра, как в кино. Вслед за преступными группировками Морозова и Пожарника весной этого года в областном центре вновь появилась вооруженная банда .Основал ее 23-летний гомельчанин. На дело он позвал четверых знакомых.

У троих из пяти членов преступной группы за плечами уже были проблемы с законом. Один из них в свои 25 лет восемь раз слышал обвинительный приговор.Судим был и сам организатор банды. Первой жертвой преступников стал один из местных предпринимателей.

Юрий Столяров, старший следователь по важнейшим делам следственного отдела прокуратуры Гомельской области:

Обманным путём они выманили его ночью на улицу. Накинули на голову светонепроницаемый пакет, усадили в машину руководителя группировки, привезли в дом одного из обвиняемых. Они требовали 1000 долларов США, при этом применяли физическую силу, в процессе сорвали с руки и похитили золотой браслет.

Дальше события развивались как в кино про мафию. Через несколько дней, преступники изнасиловали 25-летнюю гомельчанку, угрожая ей обрезом охотничьего ружья . Затем совершили налёты на дом ещё одного предпринимателя и частную квартиру. До каких масштабов разрослись бы преступные аппетиты неизвестно — спустя несколько дней все пятеро были задержаны.

Фактически банда действовала чуть больше недели. Однако, в уголовном деле преступной группы целых восемь томов. В суд дело будет передано уже на этой неделе. А вот приговор подсудимые услышат уже в новом году. Каждому грозит до 15 лет лишения свободы.