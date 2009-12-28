Хоровод во Дворце Республики собрал ребят со всех регионов страны

Вместе с Дедом Морозом, который специально приехал из Беловежской пущи, поздравить всех с наступающим Новым годом пришёл и глава государства.

Шарики, бусы на ветках висят.... Лесная красавица встречала сегодня и маленьких, и больших гостей Дворца Республики. Традиционно именно здесь красочным новогодним представлением завершается благотворительная акция «Наши дети».

Безудержное веселье в ожидании новогоднего чуда. Хоровод закружил более двух тысяч ребят из разных уголков Беларуси. Здесь и те, кто остался без должного внимания взрослых, и те, кто уже начал в летопись страны вписывать свои «золотые строчки».

Маленькая принцесса Вероника Коноплич на елку в Минск приехала из Гомельской области. Праздник в самом сердце белорусской столицы стал для неё наградой за интеллектуальные победы.

Вероника Коноплич:

Такую ёлку я никогда не видела! Прошлый год я закончила с почётной грамотой, у меня есть много наград и дипломов.

Влад Алексеев из пятой гимназии Минска. В свои 11 лет он уже чемпион республики по карате. В будущем году готов и к новым рекордам.

Влад Алексеев:

Я буду сильно стараться, чтобы показать детям и взрослым из других стран, что Беларусь сильная и мужественная страна.

Александр Лукашенко на празднике ежегодно. Сегодня, поздравляя ребят, вспомнил яркие, совсем не детские, победы наших звездочек на олимпиаде по информатике и различных международных конкурсах. Это престиж и будущее страны. К слову, успех юных талантов дал Беларуси почётное право принимать у себя детское Евровидение-2010.

Александр Лукашенко:

Мне очень приятно, что мои новогодние праздники начинаются с вас — с самых юных, маленьких и уже не маленьких наших деток. Это символично, потому что вы – будущее Беларуси. Вам строить завтра нашу страну, нашу независимую, красивую синеокую Беларусь. Для вас открыт широкий доступ к самым передовым технологиям. Словом, всё, что вы захотите доброе и хорошее сделать в своей стране, в своей Беларуси — вы сможете сделать.

В Беларуси развиваются компьютерные и космические технологии, преображаются города и села, возводятся ледовые дворцы, напомнил Президент. В уходящий Год Родной земли много потрудились и сами дети. Хотелось бы, чтоб эстафета добрых дел продолжилась.

Александр Лукашенко:

Я очень хотел бы, чтобы вы ценили то, что у нас есть такой уголок земли, где вы спокойно живёте под мирным небом, можете получать образование в хороших школах, заниматься любимым делом. Мы, взрослые, сделаем всё, чтобы Новый год для вас был счастливым.

Организаторы постарались на славу. Со сцены, сверкающей новыми сказочными декорациями, дети увидели волшебную новогоднюю сказку. Море музыки, песен. История о добре и зле, где первое непременно в победителях. За действом вместе со всеми наблюдал и Александр Лукашенко.

Маленькие гости столицы побывали сегодня ещё во Дворце детей и молодёжи, а в Большом театре оперы и балета посмотрели спектакль «Три поросёнка». Домой с главной елки страны увезли традиционные подарки от Президента и не менее яркие впечатления. На память о теплой встрече у Александра Лукашенко останется подаренная детьми картина.