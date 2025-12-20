Прямой эфир

На базе 103-й Витебской отдельной гвардейской бригады создаётся новое подразделение БПЛА

20 декабря 2025 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нестабильная ситуация вокруг рубежей Беларуси требует активного поиска способов противодействия. Государство уделяет максимально пристальное внимание теме обороноспособности. После утверждения на первом заседании VII Всебелорусского народного собрания Военной доктрины и Концепции нацбезопасности был разработан конкретный план действий на ближайшую пятилетку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе 103-й Витебской отдельной гвардейской бригады создаётся новое подразделение БПЛА-2

Белорусские военнослужащие совершенствуют знания. Уделяется внимание индивидуальной подготовке каждого. Активно перенимается опыт ведения современных военных конфликтов. На полигонах проводятся тактические занятия, огневая подготовка. 

На базе 103-й Витебской отдельной гвардейской бригады создается новое подразделение беспилотных летательных аппаратов. На вооружение принимаются отечественные образцы вооружений и техники.

На базе 103-й Витебской отдельной гвардейской бригады создаётся новое подразделение БПЛА-4

Артем Мурашкевич, военнослужащий 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Помимо беспилотных летательных аппаратов также развивается контрбеспилотная борьба, вводится подразделение РЭБ, закупается новое оборудование, обучаются специалисты в этом направлении. На ближайшее время планируем отслеживать тенденции ведения боя на основании чужого опыта, своевременно закупать вооружение, обучать личный состав. 

На базе 103-й Витебской отдельной гвардейской бригады создаётся новое подразделение БПЛА-6

Руслан Сковронский, начальник информационного центра 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Собственное производство вооружений позволяет стране быть менее зависимой от внешних поставщиков, что критически важно в условиях напряженной геополитической ситуации и нестабильности и потенциальных санкций. Это гарантирует возможность поддержания обороноспособности Республики Беларусь в любое время на высшем уровне.

Все эти действия позволят укрепить обороноспособность Беларуси. Сильная и современная армия, оснащенная самым передовым вооружением, служит сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО
20 декабря 2025 07:35

В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО

Лазуткин о трудовой миграции: это инструмент, к которому прибегают все страны сегодня, не надо этого бояться
19 декабря 2025 21:41

Лазуткин о трудовой миграции: это инструмент, к которому прибегают все страны сегодня, не надо этого бояться

Лукашенко: вести переговоры с нашими отморозками, которые сбежали, мы не будем
19 декабря 2025 20:20

Лукашенко: вести переговоры с нашими отморозками, которые сбежали, мы не будем