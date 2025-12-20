На базе 103-й Витебской отдельной гвардейской бригады создаётся новое подразделение БПЛА

Нестабильная ситуация вокруг рубежей Беларуси требует активного поиска способов противодействия. Государство уделяет максимально пристальное внимание теме обороноспособности. После утверждения на первом заседании VII Всебелорусского народного собрания Военной доктрины и Концепции нацбезопасности был разработан конкретный план действий на ближайшую пятилетку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе 103-й Витебской отдельной гвардейской бригады создается новое подразделение беспилотных летательных аппаратов. На вооружение принимаются отечественные образцы вооружений и техники.

Артем Мурашкевич, военнослужащий 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: Помимо беспилотных летательных аппаратов также развивается контрбеспилотная борьба, вводится подразделение РЭБ, закупается новое оборудование, обучаются специалисты в этом направлении. На ближайшее время планируем отслеживать тенденции ведения боя на основании чужого опыта, своевременно закупать вооружение, обучать личный состав.

Руслан Сковронский, начальник информационного центра 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Собственное производство вооружений позволяет стране быть менее зависимой от внешних поставщиков, что критически важно в условиях напряженной геополитической ситуации и нестабильности и потенциальных санкций. Это гарантирует возможность поддержания обороноспособности Республики Беларусь в любое время на высшем уровне.

Все эти действия позволят укрепить обороноспособность Беларуси. Сильная и современная армия, оснащенная самым передовым вооружением, служит сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров.