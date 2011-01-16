Новогоднее послевкусие: как белорусы отметили новогодние праздники

На этой неделе белорусы опять встретили Новый год. По так называемому старому стилю. Дополнительный — пусть и не официальный — праздник появился в 1918 году, когда славянские народы перешли на григорианский календарь. С тех пор две недели от Нового года до Старого Нового в народе считаются временем гуляний и хождения друг к другу в гости. Ведь по легенде, как весело встретишь и Старый Новый, и новый Новый год, так его и проведешь.

Время собирать камни наступает, когда зимние праздники позади, а снег еще не растаял. В этот период после новогодней спячки вновь просыпаются рынки и магазины. Появление покупательской активности говорит об одном — подготовленные накануне запасы закончились. Сколько товаров оказалось продано и сколько продукции съедено, знают разве что в Министерстве торговли. Но держат в секрете.

В кабинете директора универсального магазина Новый год прошел под контролем. Помогли камеры видеонаблюдения. И как результат — ни одного ЧП. И это при том, что в Европе только за рождественскую неделю украли товаров на 5,5 млрд. евро, что является самым высоким показателем за последние 10 лет.

У маркетолога Татьяны от встречи Нового года осталось приятное послевкусие. С поставщиками проблем не было, к тому же договорились о возврате излишков. Новогодний декор в магазинах исчезнет завтра, но сегодня еще так свежи воспоминания о вчерашнем.

Хорошие деньги в этом году сделали на капусте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Повседневные овощи-фрукты в год Кролика разлетались словно горячие пирожки.

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А в помывочном заведении в праздники раздели практически всех. И остались довольными. Клиенты традиционно целебным паром, руководство — выполнением планового задания.

Елена Павловец, заведующая банно-прачечным комплексом (п. Сокол):

Перед Новым годом большим спросом у нас пользуются номера. Люди идут большими компаниями. Чтобы очиститься, смыть грехи, наверное. У нас баня первого разряда, в принципе, не из дешевых. Потребовалось большое количество воды, электроэнергии и сил наших сотрудников.

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О том, что все новое — это хорошо забытое старое, под Новый год вспомнили сразу в двух минских кинотеатрах и провели капитальный ремонт. За последнюю неделю декабря большое кино посетили 56 тысяч зрителей. 1 января уже в 10 утра кинотеатры распахнули все свои двери. Пока просыпались родители, дети требовали зрелищ. Чтобы угодить всем, самые популярные фильмы показывали все кинотеатры. На это время отменили правило первых экранов.

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Белорусским гостеприимством славятся не только поезда, но именно с их помощью на рождественские каникулы к нам приехало больше всего иностранцев.

Екатерина Зрячева, проводник пассажирских вагонов:

Иностранцев у нас очень много, все пожелания их выполняются — общаемся на английском языке.

В новых комфортных вагонах угольные отсеки заменили на электросовок, а на смену классическим пришли биологические туалеты.

Екатерина Зрячева, проводник пассажирских вагонов:

В новогодние праздники было много пассажиров, очень много желающих посетить Минск, Беларусь. Послушаешь — они очень рады ехать к нам: либо в гости, либо к родственникам, либо в наши санатории.

Людмила Немчин, проводник пассажирских вагонов:

Если пассажир у нас спросил, какая температура за бортом, мы можем сказать. Как здесь, так и в Москве.

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Дальше Москвы в новогодние дни разлетались наши туристы. Австрия и Швейцария дождались лыжников, Милан — шопоголиков, а в египетском Шарм-аль-Шейхе развлекались разве что только акулы.

Галина Воробьева, руководитель туристической компании:

Новогодние туры предполагают обязательный новогодний ужин, стоимость которого, в зависимости от отеля, может составлять от 30 до 1000 долларов.

Хорошо в эти праздники продавался Таиланд и ставшие такими близкими Арабские Эмираты. Ажиотажа на великолепную Францию не было. Говорят, не из-за того, что дорого, а потому что многие белорусы там уже побывали.

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В рабочем кабинете известной певицы творческий беспорядок. А все потому что на этот год она загадала больше финансовых дел, чем в прошлом.

Но даже Лариса в эту главную ночь сделала исключение. Одновременно праздновала и выступала на сцене белорусского санатория. Чтобы заработать на долгожданный автомобиль.

Лариса Грибалева, певица:

Главная причина, почему я не работаю в Новый год — потому что я дорогая артистка, и одно заведение меня потянуть не может, а скакать и бегать я не готова.

О гонорарах вслух артисты, конечно, не скажут, зато фанаты всегда припишут круглые суммы.

Лариса Грибалева, певица:

Мы этот год назвали годом кавер-бендов, потому что они как никогда пользовались популярностью. Они исполняют любую музыку, начиная от Стинга, заканчивая группой «Ленинград».

Как показали праздники, звезд отечественной величины клиенты заказывали мало. То ли не договорились в цене, то ли запутались в их многообразии. А многие и вовсе ограничились концертом по телевизору. А значит, провели и новогодний, и староновогодние вечер и ночь, в том числе, с СТВ.