Брестские программисты разработали новый антивирус

Для студентов и преподавателей Брестского государственного технического университета этот год уже можно назвать результативным. Здесь разработали новую антивирусную программу.

Разработки в области защиты виртуального пространства в университете ведутся постоянно. Год от года они выходят на качественно новый уровень.

Брестчане обобщили мировой опыт и создали универсальную модель защиты компьютерных систем от вирусов и атак. Подсказку дала сама природа. Алгоритм по своим функциям напоминает работу иммунитета человека.

Сергей Безобразов, доцент кафедры интеллектуальных информационных технологий Брестского государственного университета:

Пытаясь моделировать в компьютерных системах те механизмы, которые происходят в организме человека, мы пытаемся создать системы защиты от вредоносных программ.

Владимир Головко, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий Брестского государственного университета:

В системе, которая реализована в этой программе, заложена способность самообучаться и адаптировать к неизвестным вирусам.

Брестской разработкой заинтересовались ряд крупных фирм, в том числе и зарубежных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Уже ведутся переговоры о сотрудничестве. Программисты уверены, что в ближайшее время на мировом компьютерном рынке появится качественно новый и конкурентоспособный белорусский IT-бренд.