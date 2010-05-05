Новое облако пепла снова угрожает Старому свету

Несколько дней назад из исландского вулкана Эйяфьятлайокудль третий раз за последний месяц вырвалось огромное пепельное облако. Из-за «смутного» неба снова закрылись аэропорты Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии.

Специалисты говорят, если ветер и дальше будет дуть не в пользу Европы – «апрельская нелетная» история с почти сотней тысяч отмененных рейсов может повториться.

Сейчас в Брюсселе министры транспорта стран ЕС принимают план, по которому небо над Европой станет единым. А 27 зон авиаконтроля превратятся в одну – транснациональную. Ведь эксперты уже отметили: если бы работа европейцев в апреле была более скоординированной, самолеты над Европой на три дня раньше полетели бы, а авиакомпании так не «пролетели» бы.

Тэйтур Атласон, метеоролог (Исландия):

– Все зависит от площади извержения и направления ветра. Если у нас ситуация будет такой, как сегодня, т.е. ветер северо-западный, и из вулкана будут выходить все новые облака дыма и пепла – тогда в Великобритании или даже всей Европе могут грозить те же самые проблемы с авиаперелетами.

Концентрация пепла выброшенного в атмосферу исландским вулканом снова превысила допустимую норму. Правда, спорить о ней от этого не перестали. Оказывается, во время апрельского авиационного кризиса риски оценивали по стандартам Международной организации гражданской авиации. Впрочем, в компетентности этой структуры ООН и ее оценок теперь засомневалась ассоциация европейских авиакомпаний. Мол, летать в таких условиях можно и даже нужно.

Кто прав больше – пока так и не выяснили, но министр экологии Франции уже заявил, что новой «смуты» не боится, а тему закрытия аэропортов, в этот раз они открывать не собираются. Тем временем, ветер перемен продолжает нести новое облако в сторону Старого света. Но в Национальном аэропорту Минск, к счастью, все спокойно. Из Франкфурта рейс только прибыл, на Прагу и Таллин – регистрируются.

У сменного начальника производства только Англия сейчас и под вопросом. Со вчерашнего дня тамошние специалисты думают закрыть аэропорты Уэльса и запада страны. Но рейсы с Востока, а значит и из Лондона – по крайней мере, пока, летают точно в срок. А потому ажиотаж вокруг облака в аэропорту сейчас поднимает разве что российская пресса.

Боятся сейчас, если и стоит, то только дождя. И если вы без зонтика – шутят сотрудники аэропорта. Потому как нынешняя плохая погода – туман и дождь влияют только на категорию пилотов, выходящих в рейс, но никак не на количество самих рейсов. А потому на табло «Минск-2» ни одного неприятного – «отменен».

Тем временем, эксперты уже составляют для Европы свой прогноз – экономический. После апрельского кризиса потеряли не только авиакомпании, но и логистические. Впрочем, посчитать количество сорванных контрактов сложнее, чем отмененных авиарейсов. И даже это – еще не все.

Елена Семак, кандидат экономических наук:

– Есть еще такой прогноз, что часть пепла осела в верхних слоях атмосферы, скорее всего в Европе будет холодное лето, а это повлияет на урожай. Поэтому в Европе возможно повышение цен, инфляция и отсюда ухудшение монетарной политики и уменьшение количества денег, которые так нужны сейчас мировой экономике для выхода из кризиса.

Как следствие, активный поиск европейцами новых путей в облаке пепельно-логистической неопределенности – не за горами. И здесь как раз Беларусь, издавна находящаяся на перекрестке дорог, отличная альтернатива. Ведь облака, так пугающие европейских авиаперевозчиков, наземным перевозкам не помеха.

Наталья Копотева, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.