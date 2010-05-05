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Замминистра МВД Беларуси рекомендует в праздничные дни веселиться и радоваться без спиртного

05 мая 2010 20:49
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Столичная милиция 9 мая будет охранять Минск в усиленном режиме. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Контрольно-пропускные пункты оборудуют на главных проспектах города.

В каждом районе столицы наблюдать за порядком во время праздничных мероприятий будут патрульные группы.

Евгений Полудень, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
– Досмотровые мероприятия, ограждения – все это будет в обязательном порядке, как и на других мероприятиях. Безопасность людей – прежде всего. Пьяных на такие мероприятия мы допускать не будем, будем рекомендовать им идти домой. И вообще, заранее, рекомендуем лучше употреблять безалкогольные напитки, соки и идти веселиться и радоваться без спиртного.

# общество

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