Замминистра МВД Беларуси рекомендует в праздничные дни веселиться и радоваться без спиртного

Столичная милиция 9 мая будет охранять Минск в усиленном режиме. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Контрольно-пропускные пункты оборудуют на главных проспектах города.

В каждом районе столицы наблюдать за порядком во время праздничных мероприятий будут патрульные группы.

Евгений Полудень, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

– Досмотровые мероприятия, ограждения – все это будет в обязательном порядке, как и на других мероприятиях. Безопасность людей – прежде всего. Пьяных на такие мероприятия мы допускать не будем, будем рекомендовать им идти домой. И вообще, заранее, рекомендуем лучше употреблять безалкогольные напитки, соки и идти веселиться и радоваться без спиртного.