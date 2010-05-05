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Стали известны имена победителей «Золотой Литеры-2010»

05 мая 2010 20:50
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Выставка СМИ традиционно совпадает с Днем печати. Сегодня праздник отмечают более полутора тысяч различных изданий. В этот день лучшие журналисты печатных СМИ получают награду – «Золотую Литеру».

Имена победителей этого года уже известны. Гран-при конкурса разделили «Народная газета» и газета «Культура». А среди региональных проектов лучшая – «Гродненская правда». Бронзовая статуэтка в новой номинации – «За вклад в развитие журналистики» – досталась главному редактору газеты «Советская Белоруссия» Павлу Якубовичу.

Павел Якубович, главный редактор газеты «Советская Белоруссия»:
– Для журналистов, особенно, для молодых, это очень притягательно. Я сегодня рад поздравить тех, кому выпало удовольствие и честь получить «Золотую Литеру». Сегодня особенно важно, когда в журналистике есть звезды, индивидуальности, которые, очевидно, и привлекают к газетам, журналам и сетевым средствам читателей.

# общество

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