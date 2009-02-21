Новобранцы столичной спецбригады милиции присягнули на верность Родине

На срочную службу сюда попали 240 человек. К этому времени пополнение прошло курс начальной военной подготовки и уже освоило азы армейской службы. Войсковой части 5448 уже более 50 лет, и она по праву считается элитным подразделением. После присяги – традиционная встреча к родственниками. Правда, прощаться еще рано. Из казармы молодые бойцы поехали домой. Домашние пирожки вместо солдатской каши новобранцы поедят еще два дня. Случайных людей среди молодых бойцов нет. Большинство сюда попало по собственному желанию. Войсковой части 5448 уже больше полвека. В элитном подразделении хоть и нелегко, зато престижно.



Патрульно-постовая служба, рота специального назначения, группа оперативного реагирования и взрыво-технический центр. Какие маневры придется выполнять пополнению и чему только предстоит научиться – новобранцы увидели сегодня на плацу. Свое умение показали опытные бойцы подразделения.



Поменьше теории и побольше практики. К обучению бойцов в войсковой части 5448 – особенный подход. Патрулировать по городу новобранцы отправятся уже на третьей неделе службы.