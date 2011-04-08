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Новинка по-китайски: обувь из газет

08 апреля 2011 14:16
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Туфли из газеты придумал молодой китайский дизайнер из Нанкина. Очень легкая и дышащая обувь пользуется большим спросом, причем по всему миру.

27-летнему предпринимателю пришлось даже открыть фабрику. Работают на ней две сотни местных жителей. В месяц они производят до 5000 пар.

На создание экологически чистого продукта дизайнера вдохновила его бабушка, которая плела сандалии из соломы. Таким образом, производство обуви из натуральных материалов стало для этих жителей Поднебесной семейным бизнесом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт

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