11-летняя «девочка-волк» попала в Книгу рекордов Гиннеса

Супатра Сасуфан – самая волосатая девочка в мире. И если раньше она переживала из-за насмешек одноклассников (обезьянья рожа, волчица), то теперь, после громкого титула девочка стала радоваться своей чрезвычайной популярности.

Супатра Сасуфан, самая волосатая девочка в мире:

Я безумно счастлива быть в Книге рекордов Гиннеса! Люди много делают, чтобы попасть туда. А я всего лишь ответила на несколько вопросов.

Раньше несколько человек обижали меня, называя «обезьяньей рожей», но теперь это в прошлом.

Своих волос я не чувствую – для меня это обычно. Правда, когда волосы становятся длиннее, они заслоняют мне обзор. Надеюсь, я когда-нибудь вылечусь.

Мне нравится математика, буду учить ей других детей в будущем, чтобы и они когда-нибудь учили других детей.

Я хочу стать доктором, чтобы помогать людям, когда они пострадают.



Супатра Сасуфан живет в Таиланде. Она страдает от гипертрихоза, болезни, известной также как синдром Амбраса, вызванной хромосомной ошибкой. Заболевание выражается в избыточном росте волос на лице, ушах, руках, ногах и спине.

Рождение Сапатры нельзя было назвать простым – сначала она не могла самостоятельно даже дышать.

Саммруенг Сасуфан, отец девочки, 38 лет:

Первые три месяца жизни девочка провела в инкубаторе. Потом ей сделали операцию по расширению носовых проходов. Всего она провела в больнице 10 месяцев. Когда девочке было 2 года, ей сделали вторую операцию. Теперь дышать она может свободно.

Когда соседи увидели девочку, их первым вопросом было «где ты согрешил».



Лазерное вмешательство не помогло справиться с болезнью. Сейчас врачи ждут нового лазерного аппарата. Но родители говорят, что не будут отдавать дочь врачам, если новое вмешательство будет опасно для ее жизни.

У Супатры есть здоровая 15-летняя сестра. Матери Супатры - 38 лет.



Владимир Казанков