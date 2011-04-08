11-летняя «девочка-волк» попала в Книгу рекордов Гиннеса

Супатра Сасуфан – самая волосатая девочка в мире. И если раньше она переживала из-за насмешек одноклассников (обезьянья рожа, волчица), то теперь, после громкого титула девочка стала радоваться своей чрезвычайной популярности.
Супатра Сасуфан, самая волосатая девочка в мире:
Я безумно счастлива быть в Книге рекордов Гиннеса! Люди много делают, чтобы попасть туда. А я всего лишь ответила на несколько вопросов.
Раньше несколько человек обижали меня, называя «обезьяньей рожей», но теперь это в прошлом.
Своих волос я не чувствую – для меня это обычно. Правда, когда волосы становятся длиннее, они заслоняют мне обзор. Надеюсь, я когда-нибудь вылечусь.
Мне нравится математика, буду учить ей других детей в будущем, чтобы и они когда-нибудь учили других детей.
Я хочу стать доктором, чтобы помогать людям, когда они пострадают.
Супатра Сасуфан живет в Таиланде. Она страдает от гипертрихоза, болезни, известной также как синдром Амбраса, вызванной хромосомной ошибкой. Заболевание выражается в избыточном росте волос на лице, ушах, руках, ногах и спине.
Рождение Сапатры нельзя было назвать простым – сначала она не могла самостоятельно даже дышать.
Саммруенг Сасуфан, отец девочки, 38 лет:
Первые три месяца жизни девочка провела в инкубаторе. Потом ей сделали операцию по расширению носовых проходов. Всего она провела в больнице 10 месяцев. Когда девочке было 2 года, ей сделали вторую операцию. Теперь дышать она может свободно.
Когда соседи увидели девочку, их первым вопросом было «где ты согрешил».
Лазерное вмешательство не помогло справиться с болезнью. Сейчас врачи ждут нового лазерного аппарата. Но родители говорят, что не будут отдавать дочь врачам, если новое вмешательство будет опасно для ее жизни.
У Супатры есть здоровая 15-летняя сестра. Матери Супатры - 38 лет.
Владимир Казанков