Нижние и Верхние Жары: кто едет отдыхать в 30-километровую зону ЧАЭС? Любители рыбалки и отдыха на воде

За минской кольцевой автодорогой нет такого изобилия рабочих мест, но чем дальше от столицы, тем меньше «гультаев», как говорится, и жизнь это показывает. Даже непростые места в непосредственной близости к Чернобылю, забытые не Богом, но операторами сотовой связи, могут похвастаться детской рождаемостью, любовью к малой родине, своими Кулибиными и Мичуриными. В самой южной деревушке Беларуси побывал наш корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Каждый белорусский школьник с уроков географии знает, что самый южный населённый пункт страны – это посёлок Комарин. Правда, это не совсем так. На двадцать километров южнее находится небольшая деревня Нижние Жары. И вот этот дом – официально самый южный жилой дом страны. Правда, его хозяин Григорий Федоренко сейчас временно проживает в Гомеле. Всего же в этой небольшой деревне сейчас живет не более 40 человек.

Павел Ильич Живец коренной южанин. Вспоминает, что родные Жары запросто могли стать настоящим курортом. Благо солнечных дней здесь не меньше, чем в Сочи.

Павел Живец, житель деревни Нижние Жары:

Тут одно время дачники дома стали скупать. Два латыша купили. Они уже провели кое-какие устные согласования, чтобы построить пионерский лагерь летом. И тут в 1986 году авария – и все…

Казалось бы, чернобыльская трагедия поставила крест на курортном будущем Жаров. Кто поедет отдыхать в 30-километровую зону ЧАЭС?

Но жизнь рассудила по-своему. Сегодня Нижние и Верхние Жары – это Мекка и Медина для любителей рыбалки и отдыха на воде.

Павел Мищенко строит в родной деревне собственный курорт. Мужчина уверен: спрос на баню и шашлык будет постоянный.

Павел Мищенко, житель деревни Верхние Жары:

Место такое – Верхние и Нижние Жары. Сюда вот все-все едут. Хорошо здесь, природа. Даже домики покупают. Только Жары, Жары и всё.

А вот сёстры Людмила и Лидия в Жары приезжают не на рыбалку. Просто здесь их родина. Причём каждая из них имеет в деревне свой обустроенный дом. Жары давно заменили им Турцию и Египет.

Лидия Соколова житель г. Москва:

Мы планируем лето, по крайней мере, проводить здесь. Здесь очень благоприятный климат, и нам здесь хорошо. Здесь замечательная энергетика.

Кстати, на семейный курорт Лидия приезжает из Москвы, а её сестра из-под Киева. В честь такого семейного интернационала над родительским домом не первый год развиваются флаги сразу трёх славянских держав. Россию и Украину здесь объединяют общие белорусские корни.

Людмила Иовина житель г. Белая Церковь (Украина):

У нас брат в Минске жил, я на Украине, Лида в России – три страны, три вместе. Будем думать, что и дети, и внуки наши будут сюда ездить – уж больно красивое место.

Александр Добриян, корреспондент:

Мы находимся на окраине белорусской деревни Гдень. С этого места до четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС не больше двадцати километров. И это ближайшее от станции место, которое считается чистым и где разрешено проживание людей. Уровни радиации здесь не выше 1 кюри на квадратный метр.

По воле случая в чёрный апрель 1986 радиоактивное облако облетело Гдень стороной. Однако сказать, что кому-то здесь повезло, не поворачивается язык. Мария Ивановна – одна из нескольких старожил деревни. Пережила и немецкую оккупацию, и чернобыльскую эвакуацию.

Мария Пархоменко, житель деревни Гдень:

Как наехало – все было в транспорте! Вся ферма, и скотовозы, и людей забрали. Говорить не могу, не спрашивайте…

Из 30-километровой зоны поражения в апреле-мае 1986 вывезли всё живое, однако уже в конце августа Мария Ивановна с детьми вернулась в родной дом и больше его никогда не покидала. Её примеру последовало большинство односельчан. Второй раз их эвакуировали в 1991. Но и тогда многие вернулись. Сегодня в Гдени порядка 100 человек постоянных жителей.

Владимир Лапич коренной житель Гдени. Здесь сеяли хлеб и картошку его деды и прадеды. Он же огородом занимается в свободное от работы лесником время. В помощь самодельный трактор с двигателем от мотоколяски.

Владимир Лапич, житель деревни Гдень:

Здесь работа почти на месте. Лес же на месте! Во и работа рядом. Работа устраивает, нормально. А что еще надо? Работа, дом, семья, огород – всё.

В этом году Владимир посеял 26 соток картофеля, в хлеву подрастает поросёнок, по двору снуют куры. В руках хозяина работа спорится. Кстати, по совместительству Владимир ещё и главный гденьской Кулибин: этот трактор восьмой по счёту, собранный его руками.

Владимир Лапич, житель деревни Гдень:

Какие запчасти есть, с тех и делаем. Делается очень легко: лепи, куда что подходит! И все.

Жену с сыном на свою малую родину Владимир привёз из Речицы. Уже в Гдени родилась младшая дочь – в сентябре девочка пойдёт в первый класс.

Владимир Лапич, житель деревни Гдень:

Детей много. Почти в каждой семье. Автобус школьный почти полный. У нас из всех деревень больше всех детей. (Как думаете, с чем связано?)Не знаю, с природой, наверное!

Детей в Гдени действительно много. Из ста жителей деревни почти 30 младше 18 лет. Самый юный — Артём Пузырина, ему всего год и четыре месяца. Он третий ребёнок в семье. Две старшие девочки ходят, а точнее ездят в детский сад.

Дмитрий Пузырина, житель деревни Гдень:

Возят за 20 километров в городской поселок Комарин и в садик, и в школу.

В тёплое время года к местной ребятне прибавляются ещё и приезжие дети. Например, к Раисе Герилович дочка с внучкой приехали из Минской области.

Сама хозяйка усадьбы тоже не местная – в Гдень переехала лет восемь назад. Сейчас приводит в порядок дом. Ремонт в самом разгаре. Проводку поменяли, закуплен материал на внутреннюю отделку.

Для полного счастья не хватает только мобильной связи. В Гдени отличный приём только у украинских операторов, белорусские мобильные сети обошли деревню стороной.

Раиса Герилович, жительница деревни Гдень:

Вся деревня просила: сделайте нам, пожалуйста, связь. Хотя бы МТС или Velcom, чтоб у нас связь была такая. Но нам отказали.

Был бы рад качественной мобильной связи и интернету Анатолий Левченко. Этот человек с очень активной жизненной позицией хорошо известен не только в Брагинском районе.

За любовь к письмам в разные инстанции, редакции и кабинеты в деревне Анатолия прозвали «корреспондентом». Одно из его предложений – строительство новой атомной станции неподалеку от родной деревни. Но уже белорусской и надежной.

Анатолий Левченко житель деревни Гдень:

Малонаселенная местность. Я предлагал эту станцию построить в Брагинском районе возле реки Днепр. То, что атомная энергетика развивается, это хорошо. Пусть строят, только пусть внимательно смотрят за безопасностью стройки, качественнее строят.

В свободное от решения государственных проблем время Анатолий создаёт свой маленький рай. На арендованной земле он обустроил самый южный в стране ботанический сад.

Анатолий Левченко житель деревни Гдень:

В природе много хорошего, а дома мало. Надо стараться, чтобы дома росли цветы, деревья.

В его коллекции уже полсотни редких для Беларуси видов: от морозников до карликовых елей и кедра. Преображать мир вокруг себя Анатолий считает задачей обязательной для любого человека. И, кажется, он в этом не одинок.

О возрождении родных мест здесь мечтает каждый. В Жарах, как и в Гдени, верят, что их малая родина, этот небольшой кусочек Беларуси, треугольником врезавшийся в Украинские территории – это и есть центр мира, и поэтому жизнь здесь будет всегда.

Анатолий Левченко житель деревни Гдень:

Вера в то, что у Гдени есть будущее – она будет. Потому что наша деревня Гдень уже существовала 2-3 тысячи лет назад.

Лидия Соколова житель г. Москва:

Для меня это родной край, поэтому хотелось бы, сюда приезжали люди и осваивали его, чтобы не покидали.

Мария Пархоменко, житель деревни Гдень:

Сколько мест я видела, такого, как у нас, нигде нет.