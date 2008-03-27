Нетрезвым минчанам помогут сотрудники милиции

За определенную плату они будут доставлять пьяных горожан домой.

Сейчас в Беларуси - 27 медвытрезвителей. За минувший год в них побывало более 60 тысяч человек. Стоимость услуг по вытрезвлению от 50 до 100 тысяч белорусских рублей, в зависимости от региона. Правоохранители решили предложить альтернативу - доставлять пьяных горожан прямо домой. За определенную плату. Пока нововведение опробовали в отдельных регионах.

Дело, считают специалисты, взаимовыгодное - клиенты сэкономят на оплате за медвытрезвитель, а милиционеры на расходах по их вытрезвлению. Главное, чтобы человек помнил домашний адрес, а родственники согласны были его принять. Эффект от нововведения будут оценивать по количеству преступлений, совершенных в пьяном виде. Если их станет меньше, такую практику внедрят во всех областях республики.

