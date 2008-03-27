Министерство здравоохранения разработало уникальный проект

Он позволит малоимущим семьям пройти процедуру "Эко" (искусственного оплодотворения) за счет бюджетных средств.

Медицинскую услугу будут оказывать в центре, который создан на базе Республиканского центра "Мать и дитя". Правда, бесплатной станет лишь первая попытка искусственного оплодотворения. Вторая обойдется в 1,5 миллиона рублей.

Людмила Жилевич, заместитель начальника управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Республики Беларусь: "Эта методика уже давно известна в Республике Беларусь. В этом году она полноценно вошла в практику. Уже проведено около 27 циклов, из которых многие закончились успешно.

Конечно, эта методика достаточно дорога. Поэтому Министерство здравоохранения выступило с инициативой, чтобы женщины, которые по социальным вопросам не имели возможность получить эту помощь, получили ее благодаря дотациям государства".

