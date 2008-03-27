Конституционный Суд Беларуси принял ежегодное Послание о состоянии конституционной законности в Республике в 2007 году

В документе отмечается, что Беларусь продолжает развиваться как демократическое социальное правовое государство, основанное на фундаментальных конституционных принципах. Только в прошлом году было принято свыше 100 значимых для системы права законов. Более чем в 60 действующих законов внесены изменения и дополнения. Социально-экономическое развитие страны, отмечается в документе, сегодня требует не только новых решений от законодателей, но и формирования обновленной правовой системы государства. Конечной ее целью в любом случае остается обеспечение потребностей общества. В течение трех дней Послание будет передано Главе государства и в обе Палаты белорусского парламента.