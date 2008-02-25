Несвежие продукты со свежего воздуха

Треть продукции, реализуемой на улице, не соответствует гигиеническим нормам, - констатируют санитарные службы столицы.

Все что есть - очень быстро пропадает из поля зрения видеокамеры и врача-гигиениста. Сказывается опыт. Такие рейды городские санслужбы проводят нередко. Только воз и ныне там. Улица Седых в этом смысле - место показательное. Торговое дело здесь ведут одной большой семьей.

Таких мест как улица Седова, находящихся на особом контроле у санслужб и милиции - около 50-ти. Им городские службы оказывают повышенное внимание. Но спустя время продавцы-нелегалы с завидным упорством возвращаются к насиженным местам. В прошлом году сотрудники милиции выходили в рейд более 800 раз. В итоге - сотни составленных протоколов и писем.

Торговая точка по улице Я. Коласа до сегодняшнего дня не входила в черный список городских санслужб. Горе-продавцы использовали даже оборудованные для организованной торговли лотки. Видимо забыв, что продажа овощей и фруктов на улице до 1 марта запрещена. Это и привлекло внимание городских служб.

Хозяев товара так и не удалось дождаться. За всем происходящим они предпочитали наблюдать из-за угла, периодически меняя место дислокации. Брошенные яйца, яблоки и помидоры вполне можно было бы оформить в пользу нуждающихся. Если бы не их сомнительное качество.

