Несколько десятков экзотичных животных поселились на ул. Седых в Минске

Во дворе по улице Седых разместился и кусочек Беловежской пущи, и уголок экзотики. На нескольких квадратных метрах прописались сразу несколько десятков эксклюзивных экспонатов местного скульптора.

Здесь даже невозможное возможно. Бок о бок — мартышки, зебры, панды, бобры и петухи. На сказочной поляне рядом с мини-водоемом — гигантские грибы.

А вот то, что этот терем не что иное как стилизованный гараж, прохожим не сразу становится очевидным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».