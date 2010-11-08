Прямой эфир

Несколько десятков экзотичных животных поселились на ул. Седых в Минске

08 ноября 2010 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во дворе по улице Седых разместился и кусочек Беловежской пущи, и уголок экзотики. На нескольких квадратных метрах прописались сразу несколько десятков эксклюзивных экспонатов местного скульптора.

Здесь даже невозможное возможно. Бок о бок — мартышки, зебры, панды, бобры и петухи. На сказочной поляне рядом с мини-водоемом — гигантские грибы.

А вот то, что этот терем не что иное как стилизованный гараж, прохожим не сразу становится очевидным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка старых игрушек готовится в Минске
08 ноября 2010 19:26

Выставка старых игрушек готовится в Минске

08 ноября 2010 19:11

Открытое письмо российских журналистов Дмитрию Медведеву: Журналист в России – мишень легкая, эффектная и совершенно безопасная

08 ноября 2010 18:40

В Гомеле люди уже 6 лет живут в аварийном доме!