В Гомеле люди уже 6 лет живут в аварийном доме!

В Гомеле жители одного из домов по улице Кирова до сих пор ведут переписку с местными властями. Здание признано аварийным шесть лет назад, а отселять жильцов никто, похоже, и не собирается.

Люди не раз обращались в различные инстанции с просьбами провести хотя бы ремонт дома, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Валерий Петрович в этом доме живет не первый десяток лет. Здание еще довоенной постройки сегодня уже в буквальном смысле трещит по швам. Во время дождя с потолка льет как из ведра. Удобства на улице,а водопровода нет вовсе .

Валерий Шамеев, житель аварийного дома:

Хорошо, хоть скорая хорошо ездит. А так на наш дом ноль внимания.

Дом, стоящий на балансе Белорусской железной дороги, официально признали аварийным еще шесть лет назад. Однако и по сей день в нем продолжают жить 10 семей.

Тимофею Сергиенко всего год. Переписку с местными властями его мама ведет уже гораздо дольше.

Ремонтировать аварийный дом в Гомеле не берется никто.Это тот случай, когда легче и уж точно дешевле построить новый. Правда, на чьи плечи лягут эти расходы, местные власти сказать тоже не могут.