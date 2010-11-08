В Гомеле люди уже 6 лет живут в аварийном доме!

Люди не раз обращались в различные инстанции с просьбами провести хотя бы ремонт дома, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
Валерий Петрович в этом доме живет не первый десяток лет. Здание еще довоенной постройки сегодня уже в буквальном смысле трещит по швам. Во время дождя с потолка льет как из ведра. Удобства на улице,а водопровода нет вовсе .
Валерий Шамеев, житель аварийного дома:
Хорошо, хоть скорая хорошо ездит. А так на наш дом ноль внимания.
Дом, стоящий на балансе Белорусской железной дороги, официально признали аварийным еще шесть лет назад. Однако и по сей день в нем продолжают жить 10 семей.
Тимофею Сергиенко всего год. Переписку с местными властями его мама ведет уже гораздо дольше.
Ремонтировать аварийный дом в Гомеле не берется никто.Это тот случай, когда легче и уж точно дешевле построить новый. Правда, на чьи плечи лягут эти расходы, местные власти сказать тоже не могут.
Те, кто не стал ждать милостей от подведомственного железной дороге ЖРЭУ, взяли кредиты на строительство нового жилья. Уже скоро свой квартирный вопрос они решат самостоятельно. Правда, это добавило проблем остальным квартирантам исторического здания. Тем, кто остался жить в доме по улице Кирова, теперь приходят и счета за коммунальные услуги бывших соседей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».