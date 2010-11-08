Открытое письмо российских журналистов Дмитрию Медведеву: Журналист в России – мишень легкая, эффектная и совершенно безопасная

Российские журналисты и общественность продолжают требовать от властей открытого и действенного расследования чудовищного в своей наглости и жестокости покушения на автора газеты «КоммерсантЪ», публициста Олега Кашина.

Напомним, в ночь на субботу, журналиста избили. Из опасения за жизнь, врачам до сих пор приходится удерживать его в состоянии искусственной комы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В связи с трагедией более 1800 российских журналистов, в том числе ряд мэтров печатного слова, обратились с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. В нем в частности говорится: «Избит наш коллега, журналист Олег Кашин. Со дня убийства Владислава Листьева прошло 15 лет. Анна Политковская была убита четыре года назад. Михаил Бекетов изувечен в ноябре позапрошлого года. Эти преступления не раскрыты до сих пор. Выходит, что журналист в России – мишень легкая, эффектная и совершенно безопасная... Только в этом году в России были убиты 8, совершены нападения на 40 представителей прессы. Журналист в России наконец должен быть защищен».

К российскому пишущему сообществу присоединился и мир. Так, в заявлении организации «Репортеры без границ», описывая ситуацию с безопасностью журналистов в России и расследованиями громких дел об убийствах и насилии над репортерами, с горечью отметили: «Слишком долго в России царит культ безнаказанности».