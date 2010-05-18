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Непогода будет хозяйничать 18 мая в Беларуси

18 мая 2010 07:53
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В столице с утра гремит гром, сверкает молния, идет сильный дождь. Во второй половине дня, по словам синоптиков, ситуация не улучшится. Места возможных подтоплений в городе водителям следует исключить из маршрута.А в Могилевской области все еще ликвидируют последствия ливней, которые прошли в выходные. В Бобруйске буквально за час было подтоплено более сотни домовладений, в воде оказались 20 улиц. Некоторые из них были размыты. На сегодняшний день, по информации местного штаба, в воде остаются около 20 подворий. Работают коммунальные службы и спасатели. По предварительным подсчётам, с мест затоплений откачено около 35 тысяч кубометров дождевой воды. Это примерно 500 железнодорожных цистерн.
# общество # Погода

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