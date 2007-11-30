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Неожиданный поворот в деле пропавшей девочки из Логойского района

30 ноября 2007 12:59
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Продолжаются поиски 7-летней Ирины Кужельной из Логойского района. В прошлую пятницу девочка не вернулась домой из школы и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Тем временем в деле о ее исчезновении - неожиданный поворот. Против матери Ирины возбуждено уголовное дело по подозрению в истязании дочери. Женщина помещена в СИЗО. Вместе с тем в УВД уточнили, что возбуждение уголовного дела не связанно с фактом исчезновения девочки. Однако правоохранители не исключают и эту версию.
# общество

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