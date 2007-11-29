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Усиливается охрана лесных массивов

29 ноября 2007 12:39
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В Беларуси в преддверии Нового года решили жёстко бороться с любителями "лёгкой наживы".За незаконную вырубку елей браконьеры могут лишиться 1 миллиона 750 тысяч рублей. Во всех лесхозах создаются специальные бригады, устанавливаются шлагбаумы при въезде в лесную зону, проверяется транспорт на выезде из нее. В выходные дни контроль будет усилен. К 15-20 декабря, когда начнется массовая отгрузка новогодних деревьев в города, специальные бригады перейдут на круглосуточный режим работы.
# общество

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