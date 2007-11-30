"Ради жизни"

Так называется молодежная акция, которая проходит сегодня в столице. С самого утра студенты Аграрного технического университета и учащиеся Политехнического колледжа вышли на проспект Независимости с плакатами. Напоминая прохожим о проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, юноши и девушки раздают буклеты и книжные закладки с соответствующей информацией. Кроме того, на деревьях появились красные ленточки - символ борьбы со СПИДом. Следующий выход студентов на главный проспект столицы состоится днем 30 ноября.