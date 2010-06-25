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Вечером 25 и 28 июня на улицах Калиновского и Всехсвятской в Минске будет закрыто движение

25 июня 2010 09:46
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Объезжать придется в период с 20.00 до 24.00 участок Калиновского от проспекта Независимости до Кедышко.А на Всехсвятской от улицы Калиновского до МКАД.
# общество

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