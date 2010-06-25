Вечером 25 и 28 июня на улицах Калиновского и Всехсвятской в Минске будет закрыто движение

Объезжать придется в период с 20.00 до 24.00 участок Калиновского от проспекта Независимости до Кедышко.А на Всехсвятской от улицы Калиновского до МКАД.