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Некоторые судебные вопросы в новом году можно будет решить через Интернет

23 декабря 2009 15:48
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Новшество позволит упростить процесс судопроизводства. Субъекты хозяйствования сегодня в основном решают споры в суде.

В уходящем году общее количество обращений впервые достигло 105 тысяч. Благодаря институту посредничества, который начал работу в начале текущего года, разрешение спорных вопросов проходило без участия судьи. Более 14 тысяч дел закончились мировым соглашением, а партнеры избежали банкротства.
 
Виктор Каменков председатель высшего хозяйственного суда республики Беларусь:
– Мы помогли примерно 30 000 субъектов хозяйствования разобраться со своими долгами без денег. Мы не арестовывали имущество, счета в банках. Мы им помогли заключить мировое соглашение между собой. Это очень важно для субъектов занимающихся экономикой.

# общество

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