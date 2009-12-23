Некоторые судебные вопросы в новом году можно будет решить через Интернет

Новшество позволит упростить процесс судопроизводства. Субъекты хозяйствования сегодня в основном решают споры в суде.

В уходящем году общее количество обращений впервые достигло 105 тысяч. Благодаря институту посредничества, который начал работу в начале текущего года, разрешение спорных вопросов проходило без участия судьи. Более 14 тысяч дел закончились мировым соглашением, а партнеры избежали банкротства.



Виктор Каменков председатель высшего хозяйственного суда республики Беларусь:

– Мы помогли примерно 30 000 субъектов хозяйствования разобраться со своими долгами без денег. Мы не арестовывали имущество, счета в банках. Мы им помогли заключить мировое соглашение между собой. Это очень важно для субъектов занимающихся экономикой.