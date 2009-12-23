Елочные базары открылись в Беларуси

Лесхозы республики подготовили к продаже более 200 тысяч елей. Хвойную продукцию предложат 500 торговых точек. Работать они будут с 11 утра до 8 вечера.

Цены на лесные красавицы практически сохранились на уровне прошлогодних – от 7 до 33 тысяч рублей в зависимости от высоты. Купить главный атрибут праздника можно и в лесничествах. Некоторые организации подготовили новогодние ели в кадках. Метровая обойдется в 60 тысяч рублей. В специализированных отделах магазинов покупателям предлагают также искусственные елки и украшения.

Правоохранители напоминают, что охрана лесов в предпраздничные дни усилена. За незаконную вырубку хвойных грозит штраф от 20 до 50 базовых величин, а индивидуальным предпринимателям – до 200. Сегодня базовая величина – 35 тысяч рублей.