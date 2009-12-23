Проблему медицинских кадров в столице намерены решить в течение 2-3 лет

Сейчас в Минске не хватает около полутысячи врачей. Увеличен набор студентов в медицинские вузы, медики получают доплаты, а в 2011 для них откроют два современных общежития. Отметим, социальная сфера динамично будет развиваться и в следующем году. Начнется строительство спортивного комплекса «Чижовка-Арена», реконструируют несколько больниц, построят 2 школы, 5 детских садов. К слову, в новых микрорайонах городская власть планирует организовать подвоз детей к детским садам. Социальной поддержке в бюджете на 2010-й – особое значение.