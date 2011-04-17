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Неделя леса проходит в Беларуси

17 апреля 2011 14:15
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Акция охватила все регионы страны. Принять в ней участие может любой желающий. Ежегодно к экологическим мероприятиям присоединяются госслужащие, рабочие предприятий и студенты.

На Крыловском водохранилище в Минском районе участники акции уже высадили около 40 тысяч саженцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Всего же организаторы планируют привлечь не менее 60 тысяч добровольцев для озеленения населенных пунктов, создания новых экологических троп и зеленых маршрутов.

Евгений Крыскевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
На этой акции мы создаем лесные культуры, памятные аллеи, благоустраиваем территорию, наводим порядок в лесу. Наша основная цель — популяризация отрасли и воспитание у населения бережного отношения к лесу.

Анатолий Лис, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
38% территории Беларуси — лес. Это природное богатство, которое дает древесину, и, кроме того, лес является источником кислорода.

# общество

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