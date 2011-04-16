Александр Лукашенко: Введем по государственному бюджету жестокий режим экономии

Людей волнует отсутствие валюты, возможность девальвации и рост цен на некоторые продукты. Комментарии Нацбанка и Правительства звучат расплывчато. Прояснить ситуацию представители белорусских СМИ попросили президента.

Александр Лукашенко:

Уже всё самое неприятное, что могло быть на валютном и финансовом рынке, уже случилось. Люди сами создали эту ситуацию. Вы у меня после «Дожинок» спросили: как дальше будет с валютой и прочее. Помните, я сказал: в спокойном режиме, так как мы живём, у нас хватит всего. Думал, говорить или нет, сказал: но сами себе мы можем создать проблемы.

Чего было бросаться в обменники? Мы живем за белорусский рубль. Вы же изъяли огромное количество валюты и вообще финансов из банков, когда начали забирать вклады. Я же не могу не отдать вам эти вклады, и мы их начали отдавать. Не хватило валюты в банках — начали использовать золотовалютные резервы. Потом видим, что это вообще может привести к серьезным, печальным последствиям. Я запретил выдавать золотовалютные резервы. Есть валюта у кого — пожалуйста, продавайте. Нет валюты — будьте здоровы. По официальному так называемому курсу мы продавали валюту газовикам, потому что без природного газа как обойтись, это же электроэнергия, и на лекарства прежде всего, на самые необходимые нужды. Внебиржевой курс, он уже «засвистел» по-другому, там уже вы формировали этот курс. Вот и произошло. Ну на кого сейчас обижаться?

Дальше: ну зачем бросились скупать этот сахар? Ладно, в доме создали склад на кухне, килограмм под сто этого сахара. Но в гаражах! Он же отсыреет, что вы будете делать с этим сахаром. Когда мне об этом доложили, я сказал: «Вывозите, пусть покупают, чтобы спал ажиотаж». Ешьте на здоровье. Я же предупреждал — у нас в стране 200 тысяч тонн сахара. Мы еще думали, куда его девать. Хотя спрос на него бешеный за пределами страны. Сейчас вы скупили огромное его количество и «омертвили» валюту. Так мы могли продать его, и нам бы его хватило и для себя, и продать на внешнем рынке, и получили бы валюту. Спрос в Украине, России бешеный, и цены там в два-три раза выше. Вы же создали ажиотаж, подхлестнули спрос и цену.

Но это только в Минске было. Элементы были в Молодечно и Бобруйске — один день, как мне губернатор доложил. Потому что я, будучи в Бресте, задаю вопрос — говорят, у нас нет этого. Да, есть волнения, потому что видят, что в столице происходит. Но у нас этого нет. То есть, вы умные, свядомыя, творчыя-нятворчыя, вы создали эту проблему, начитавшись вбросов этих — в мусорке этой, интернете, ещё в каких-то СМИ и так далее. Вы меня не послушали, ну Господь с вами. Это ваш выбор. Поэтому дестабилизировали валютный рынок, дестабилизировали продовольственный. Продовольственный мы стабилизировали, потому что у нас были большие резервы. Валюту — я не могу сегодня продать золото и выбросить валютные запасы, чтобы оголить страну, поэтому была прекращена продажа. Сейчас мы, сегодня-завтра-послезавтра, мы выровняем эту ситуацию, я уверен.

Объективно еще и то, что нам нефть продают в два раза дороже, газ на 50% подорожал к той цене, что была. Мы сегодня природный газ покупаем по цене выше, чем Германия. У нас его нет. Ну, продают нам братья-россияне по такой цене, свою – не вставим. Но выкарабкаемся. Выкарабкаемся. Все самое трудное прошло. Потому что есть объемы. Объемы большие. 11% рост ВВП. В Китае – 9%. И это продается. Не правда, что она на складах, а где б деньги взяли для производства, чтобы на склад положить. И за три месяца то, что было на складах, на 25% сократилось, докладывал премьер-министр. Мы это контролируем. И на 20-25% валютная выручка в страну увеличилась только в апреле.

Но все равно, то, что мы получаем за нашу продукцию (тракторы, автомобили, продовольствие, одежду, обувь и так далее), не хватает, чтобы купить по высоким ценам нефть и газ. Вот в чем наша беда и наша проблема.

Поэтому будем поджимать проекты разные и введем по государственному бюджету жестокий режим экономии. Разбосячились за эти годы. Это тоже причина.

Александр Лукашенко:

Экономика развивается хорошо, 11% прирост ВВП как никогда. На подъеме. Не хватает валюты, потому что не та цена на нашу продукцию, какая цена на энергоресурсы и комплектующие. Вот недавно по МАЗу мне докладывали: в три раза подняли цены россияне на металл, а не так просто продать автомобиль. И в России (там КАМАз есть, ГАЗ есть), и на Западе тем более. Дорого купил, а цену трудно поднять на готовое изделие. Поэтому продаем по не очень высокой цене. Добавьте к тому, что еще продавать некоторые товары не умеем.

Валюты недостаточно, чтобы покрыть цену и на комплектующие, и ресурсы, и сырье, которые мы закупаем. Вот главная причина.

Хотите откровенно – мы уж слишком разбосячились: кредиты на жилье ладно – святое дело, потребительские кредиты - на автомобили, на холодильники, на учебу. Как в Америке когда-то банки рухнули, когда раздали кредиты по ипотеке. Население не смогло вернуть, и оттуда начался кризис. Так и мы кредиты всем – берите, живите. И дошли до того, что у людей появилась избыточная масса рублей. Если бы этих рублей не было, за что бы они покупали валюту. И, наверное ж, покупали валюту не за последние деньги, отрывая от масла, сметаны, хлеба и так далее. Хватало и на хлеб, и на масло, и чуть-чуть, чтобы обезопасить себя.



Еще один пример: льготные кредиты на жилье, кредиты на автомобили.

Александр Лукашенко:

Для меня было удивление, что в районных, областных центрах нет очереди на жилье. У нас только в Минске около 200 00 очередь знаете почему? Потому что умники тоже стали: а давайте норму на каждого человека поднимем до 15 квадратных метров. А было? Шесть. Потом девять, потом пятнадцать. Меньше пятнадцати – иди в очередь. И все на льготную очередь встали. Опять льготные кредиты. А, может быть, не надо было?

надо строить жилье там, где нужна рабочая сила. И люди должны идти туда, а не то, что строить там, где человек хочет. Это хорошо, где хочешь – строй за свои деньги. Но государство должно рассредоточить производительные силы по стране. Если мы соберем в Минске 5 миллионов человек - все трудоспособное население, некому будет работать на земле. Некому будет жить в регионах. А Минск задохнется. Уже при двух миллионах почти (с гостями) трудно проехать по городу, вы это видите. Хорошо, вовремя спохватились, строим развязки и прочее. Но тут надо ужаться.

Ладно бы только на жилье. Так еще на автомобили кредиты выдавали.

На все выдавали кредиты. Перекос был. Сейчас время все подрегулировать и поставить все на свои места. Правительство сейчас вырабатывает эти меры. Но уже катастрофы этой нет. Мы уже это пережили. И на потребительском рынке, и на валютном рынке.

Живите спокойно, никого не бойтесь.