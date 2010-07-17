Массовая уборка хлеба началась в центральных регионах Беларуси

Традиционными «Зажинками» это событие отметили хлеборобы Минщины. В этом году праздник прошёл на поле сельхозпредприятия «Кленовичи» Крупского района.

В этом году аграриям предстоит убрать почти 600 тысяч гектаров. Специалисты говорят, что нынешняя кампания будет непростой, но её результаты обещают быть неплохие. Во всяком случае, зерна планируют собрать на уровне прошлого года.

Валерий Иванов, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

Массовая уборка, по сути дела, уже началась. Практически все хозяйства приступили к уборке. Урожай радует, люди настроены на работу.

В кампании задействованы все технические и человеческие ресурсы: на поля готовы выйти более трёх тысяч комбайнов, в том числе 440 новых, и свыше пяти тысяч механизаторов. Работать будут в две смены, чтобы максимально загрузить высокопроизводительную технику. Зерно готовы принять более тысячи зерносушильных комплексов.