Прямой эфир

Наркаманаў на Міншчыне стала больш утрая

29 октября 2010 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Цэнтры па кантролі за абаротам наркотыкаў і супрацьдзеянні наркаманіі створаць у кожным раёне вобласці. Пра гэта паведамілі на адмысловай нарадзе ў Салігорску. Удзел ёй прынялі праваахоўнікі, урачы і кіраўніцтва вобласці.

«Месца сустрэчы» абралі невыпадкова. «Горад шахцёраў» і раён па колькасці наркаманаў, ВІЧ-інфікаваных і злачынстваў, звязаных з незаконным абаротам наркотыкаў, займаюць першае месца. Следам ідуць — Барысаўшчына і прысталічча.

Спецыялісты адзначылі, што наркаманаў за апошнія 10 год на Міншчыне стала больш утрая. І ўсё больш іх шэрагі поўняцца падлеткамі. Так, самаму маладому наркаману, пастаўленаму на ВІЧ-улік у Салігорску, ледзь 15 споўнілася. І не факт, што няма маладзей. Сярод тых, хто наведвае мясцовы пункт абмену шпрыцоў, ёсць і 13-гадовыя. Удзельнікі нарады прама адзначылі – гэта агульная «недапрацоўка»: педагогаў, урачоў, праваахоўнікаў, чыноўнікаў. І сродкаў масавай інфармацыі, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 октября 2010 14:21

Ладутько: 35 тысяч новых автомобилей пришло в Минск — надо посадить 35 тысяч деревьев

29 октября 2010 14:13

С 1 ноября возрастут государственные пособия семьям с детьми

29 октября 2010 13:57

Гимнастика. В Министерстве спорта и туризма подвели итоги чемпионата мира по спортивной гимнастике