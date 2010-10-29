С 1 ноября возрастут государственные пособия семьям с детьми

Это обусловлено новым бюджетом прожиточного минимума.

Так, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком теперь будут назначать со дня его рождения. Увеличатся также единовременные пособия в связи с рождением первого и последующих детей.

А если мама получает послевузовское образование и имеет стипендию, пособие на ребенка будет составлять половину от установленного размера.

Антонина Морова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Сейчас пособие будет выплачивать не наниматель, а будут выплачивать органы по труду и социальной защите. Это будет сделано для того, чтобы гарантировать выплату пособий. Одним из нововведений закона является то, что внесли ещё такую категорию, как усыновители, удочерители, опекуны. Они также будут получать пособия по уходу за ребёнком

Сенаторы сегодня обсуждают законопроект о внесении поправок в закон о госпособиях семьям с детьми. Часть изменений в документ усилят социальную защиту детей-инвалидов.

Марианна Щёткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Если в настоящее время днём возникновения права получения пособия по уходу за ребёнком-инвалидом до трёх лет является дата подачи заявления, то теперь это будет день, когда ребёнку установлена инвалидность.