«Нам инспектор сегодня показывал знаки». В чашникском детском саду работает центр по обучению ПДД

Новости Беларуси. О безопасности на дороге – наглядно и интересно. Ресурсный центр по обучению ПДД работает в детском саду в Чашниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовательную площадку открыли при поддержке посольства Словакии в нашей стране. Занятия проходят в специальном кабинете. Яркие инфостенды, обучающие игры, книжные пособия – все для того, чтобы дети хорошо запомнили правила дорожного движения.

София Галкина, воспитанница Чашникского детского сада № 1:

Нас учат здесь правилам дорожного движения и всяким знакам. Нам инспектор сегодня показывал знаки: «Главная дорога», «Пешеходный переход».

Марина Сароко, заведующая Чашникским детским садом № 1 :

Целью ресурсного центра является информационная, научно-методическая поддержка образовательного процесса по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. На базе центра сотрудниками отделения ГАИ Чашникского РОВД проводятся занятия по изучению правил дорожного движения не только с воспитанниками нашего учреждения дошкольного образования, но и с привлечением воспитанников других детсадов нашего города.