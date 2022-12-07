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«Нам инспектор сегодня показывал знаки». В чашникском детском саду работает центр по обучению ПДД

07 декабря 2022 06:33
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Новости Беларуси. О безопасности на дороге – наглядно и интересно. Ресурсный центр по обучению ПДД работает в детском саду в Чашниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нам инспектор сегодня показывал знаки». В чашникском детском саду работает центр по обучению ПДД-1

Образовательную площадку открыли при поддержке посольства Словакии в нашей стране. Занятия проходят в специальном кабинете. Яркие инфостенды, обучающие игры, книжные пособия – все для того, чтобы дети хорошо запомнили правила дорожного движения.

«Нам инспектор сегодня показывал знаки». В чашникском детском саду работает центр по обучению ПДД-4

София Галкина, воспитанница Чашникского детского сада № 1:
Нас учат здесь правилам дорожного движения и всяким знакам. Нам инспектор сегодня показывал знаки: «Главная дорога», «Пешеходный переход».

«Нам инспектор сегодня показывал знаки». В чашникском детском саду работает центр по обучению ПДД-7

Марина Сароко, заведующая Чашникским детским садом № 1 :
Целью ресурсного центра является информационная, научно-методическая поддержка образовательного процесса по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. На базе центра сотрудниками отделения ГАИ Чашникского РОВД проводятся занятия по изучению правил дорожного движения не только с воспитанниками нашего учреждения дошкольного образования, но и с привлечением воспитанников других детсадов нашего города.

«Нам инспектор сегодня показывал знаки». В чашникском детском саду работает центр по обучению ПДД-10

Обучать детей безопасному поведению на дорогах крайне важно. По данным ГАИ Витебской области, за 10 месяцев в регионе произошло более 30 ДТП с участием детей. Двое малышей погибли, 31 ребенок получил травмы.

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# Правила дорожного движения # общество # София Галкина # Марина Сароко # Фотофакт

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