Над Гродно засияли три солнца

Гродненцы 14 января утром могли наблюдать в небе редкое для зимы атмосферное явление — радугу, которая дала необычный оптический эффект — паргелий, или ложное солнце.

Дугообразную радугу с двумя дополнительными изображениями Солнца можно было наблюдать в течение нескольких утренних часов в восточной части областного центра.

Как прокомментировали это явление в Гроднооблгидромете, возникновение зимней радуги связано с ясной морозной погодой, установившейся со вчерашнего дня в областном центре, и утренним туманом. Так, при температуре воздуха минус 10-13 градусов в небе образовались мелкие ледяные кристаллы, которые в ярких лучах солнца повели себя как миллионы линз.

При такой погоде маленькие плоские шестиугольные ледяные кристаллы, образовавшись в верхних слоях атмосферы, постепенно опускаются на землю и, кружась, преломляют солнечные лучи. Так возникает радуга и еще более редкий оптический феномен — эффект ложного солнца, при котором в небе наблюдается одно или несколько дополнительных изображений Солнца.