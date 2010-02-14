Триста километров на лыжах: в Витебске встречали участников патриотического перехода

Он посвящен 80-летию создания воздушно-десантных войск и 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной.

Акция стартовала в Нижнем Новгороде. За две недели воспитанники военно-патриотических классов преодолеют две с половиной тысячи километров. В маршруте — российские города Псков и Смоленск, и белорусские — Полоцк и Витебск.

Участники акции будут выступать с концертами, встречаться с ветеранами, знакомиться с военной историей памятных мест. Финиширует переход в Москве 24 февраля.

Александр Золотов, участник лыжного перехода:

В переходе мы уже, наверное, дней семь. Впечатления, эмоции — все супер просто! Снег пошел, но снег – это хорошо. Тяжело, но мы пройдем.

Александр Груленко, заместитель командующего специальных операций вооруженных сил РБ:

Целью данного перехода ставится демонстрация единства, незыблемости священных традиций великой Победы. Белорусы и россияне внесли особый вклад в Победу.