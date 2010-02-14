Триста километров на лыжах: в Витебске встречали участников патриотического перехода

Акция стартовала в Нижнем Новгороде. За две недели воспитанники военно-патриотических классов преодолеют две с половиной тысячи километров. В маршруте — российские города Псков и Смоленск, и белорусские — Полоцк и Витебск.
Участники акции будут выступать с концертами, встречаться с ветеранами, знакомиться с военной историей памятных мест. Финиширует переход в Москве 24 февраля.
Александр Золотов, участник лыжного перехода:
В переходе мы уже, наверное, дней семь. Впечатления, эмоции — все супер просто! Снег пошел, но снег – это хорошо. Тяжело, но мы пройдем.
Александр Груленко, заместитель командующего специальных операций вооруженных сил РБ:
Целью данного перехода ставится демонстрация единства, незыблемости священных традиций великой Победы. Белорусы и россияне внесли особый вклад в Победу.