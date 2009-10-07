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Нацбанк Беларуси предлагает изменить законодательство в сфере нумизматики

07 октября 2009 15:32
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Историко-культурные ценности не должны покидать пределы страны.

Серые схемы продажи уникальных исторических монет на внешний рынок - в последнее время не редкость. Но и у законопослушных нумизматов не все просто. Действующая госмонополия на покупку кладов требует пересмотра.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов наших государственных банков, а также монополия государства на приобретение кладов, многие клады не заявляются и уходят на «серый» либо «чёрный» рынок – в первую очередь, за пределы страны. То есть, наше культурное наследие, наши сокровища уходят из страны, - заявил Сергей Дубков, начальник Главного управления банковского надзора, член совета директоров Национального банка Беларуси.

# общество

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