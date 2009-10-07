Госдума предложила убрать с прилавков водку с именами политиков

7 октября в ходе заседания российской Государственной думы депутат Антон Беляков выступил с протокольным поручением комитету по экономической политике и предпринимательству обратиться в ФАС и Роспатент «поверить правомерность использования имен политических лидеров и государственных символов в названиях алкогольной продукции».

«Имеются в виду те списки водки, которые содержат имена Путинка, Медведев, ВВП, нацпроект. Очень многие содержат госсимволику на этикетках», - пояснил парламентарий. – «Это довольно странно, когда общество и лидеры нашего государства борются с алкоголизмом, а такого рода продукция стоит на прилавках магазинов», - заявил он.

Стоит отметить, что господин Беляков отнюдь не первый, кто пытался разобраться с политическими названиями в наименованиях российской алкогольной продукции. Однако все эти попытки до сих пор оставались тщетными.

А в декабре 2007 года, объявление Дмитрия Медведева преемником Владимира Путина на посту президента России спровоцировало поток заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков алкогольной и безалкогольной продукции, названия которых обыгрывали его фамилию. Заявка на регистрацию марки «Володя и медведи» поступила через два дня после выдвижения Медведева. А днем раньше был подан пакет заявок на регистрацию знаков «Царь-медведь», «Медведка» и «Медведевка».

Эксперты признают, что апелляция к известному политику часто приносит прибыль – «Путинке», которую запустили в конце 2003 года, удачное название помогло всего за год занять 2,7% рынка водки в стоимостном выражении, в 2006 году у нее было уже 4,4%, сообщает NEWSru.com.